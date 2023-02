Fecomércio apresenta demandas do setor a Reginaldo Lopes

Reginaldo Lopes e Nadim Donato (foto: Foto: Fecomércio MG/Divulgação)

O deputado federal Reginaldo Lopes (PT) fez uma visita à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio-MG) na manhã desta sexta-feira (3/2). O objetivo do encontro foi tratar de demandas do setor.