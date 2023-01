Prova de vida no INSS já pode ser feita na vacinação

São Paulo – A prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passa a ser feita automaticamente em todo o país, neste ano, por meio do cruzamento de dados obtidos quando o segurado vai a um posto de vacinação, a uma agência do INSS, renova a carteira de motorista ou recebe o benefício com biometria em seu banco, por exemplo.

O órgão usará um sistema de pontuação a cada procedimento feito. Segundo a portaria, os dados coletados serão armazenados por prazo indeterminado e formarão esse banco de pontuação, de acordo com definição de integridade do dado obtido, a ser definido pelo órgão. Desde 1º de janeiro, é do INSS a responsabilidade de comprovar que o beneficiário continua vivo. Em 2023, o órgão deverá comprovar o recadastramento de cerca de 17 milhões de beneficiários

.

O INSS usará os seguintes dados para realizar a prova de vida (desde que tenham sido feitos nos 10 meses seguintes ao aniversário): acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que tenham certificação e controle de acesso, no Brasil ou no exterior; contratação de empréstimo consignado, feito por reconhecimento biométrico; atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras; realização de perícia médica, por telemedicina ou presencial; e atendimento no sistema público de saúde ou na rede conveniada; vacinação; cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública; atualizações no CadÚnico, somente quando for efetuada pelo responsável pelo grupo.

Também serão considerados dados de votação nas eleições; emissão ou renovação de passaporte; emissão ou renovação de carteira de motorista; emissão ou renovação de carteira de trabalho; emissão ou renovação de carteira de identidade; alistamento militar; outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico; recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico; declaração de Imposto de Renda, como titular ou dependente.