Aposentadoria: INSS libera extrato com reajuste; veja como consultar

A consulta aos novos valores é feita no Meu INSS, pelo site ou aplicativo. (foto: Marcelo Casall Júnior/Agência Brasil)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começou a liberar os extratos de aposentadorias com os novos valores, após o reajuste anual. A reportagem teve acesso a dois extratos de benefícios referentes à competência de janeiro de 2023, um pelo salário mínimo e outro acima do piso.



Procurado, o INSS não informou se os extratos de todos os beneficiários já estão liberados para consulta até a publicação deste texto.





A consulta aos novos valores é feita no Meu INSS, pelo site ou aplicativo. Se for o primeiro acesso, será preciso responder a algumas perguntas sobre o histórico de contribuições e cadastrar uma senha.

COMO CONSULTAR O EXTRATO

Após inserir a senha, na tela inicial, no quadro "Meus Benefícios", o segurado deve clicar no símbolo do olho. Deve aparecer a competência de janeiro, o valor final do benefício (após os descontos), a data prevista para o pagamento e se está ou não bloqueado para empréstimos.

Ao clicar em "Detalhar", na página seguinte, o sistema mostrará o valor final da aposentadoria (após descontos) e o valor que está disponível para consignado, se houver. Se clicar em "Ver extrato de pagamento", aparecerão o valor bruto do novo benefício e o detalhamento dos descontos, se houver.

O QUE APARECE NO EXTRATO



- Valor de MR do período: valor do benefício bruto, com o reajuste anual, sem considerar os descontos

- Consignação empréstimo bancário (se houver): desconto do empréstimo que o segurado tiver em andamento

- Abatimento a beneficiário maior de 65 anos: Aposentados e pensionistas têm direito a uma cota adicional de isenção do Imposto de Renda

- Imposto de Renda: Valor do desconto feito na fonte, para benefícios acima do limite de isenção

- Também podem aparecer outros descontos, como o de associações e sindicatos, por exemplo

PAGAMENTOS COMEÇAM NESTA QUARTA-FEIRA



O INSS começa a pagar aposentadorias, pensões e auxílios no valor do novo salário mínimo, de R$ 1.302, a partir desta quarta-feira (25). Os pagamentos seguem até o dia 7 de fevereiro.



Segurados da cidade de São Paulo começam a receber a nova aposentadoria apenas na quinta-feira (26), por causa do feriado municipal de aniversário da cidade, comemorado nesta quarta.



Já os benefícios acima do piso salarial serão depositados entre os dias 1º e 7 de fevereiro, com o reajuste de 5,93%, equivalente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 2022. No total, há cerca de 37 milhões de beneficiários no país.