Rombo da Americanas chega a R$ 40 bilhões

Depois de admitir uma inconsistência contábil de R$ 20 bilhões em seu balanço, a Americanas S.A. pediu uma tutela cautelar, ou seja, uma proteção à Justiça para evitar a antecipação de vencimento de dívidas que, segundo a companhia, somam R$ 40 bilhões. O número corresponde à soma dos R$ 20 bilhões expostos pelo agora ex-presidente da Americanas Sergio Rial e da dívida bruta da companhia, que em setembro de 2022, último dado disponível, era de quase R$ 20 bilhões.





O último balanço da empresa, antes da exposição do erro contábil de R$ 20 bilhões, mostra que a Americanas fez um trabalho para alongar os prazos de suas dívidas entre 2021 e 2022. O maior deles foi nos empréstimos e financiamentos junto a bancos.





O valor total desses financiamentos, somando todos os vencimentos, correspondem a quase 87% do valor total da dívida bruta da Americanas ao final do terceiro trimestre, de R$ 19,3 bilhões. Essa dívida cresceu mais de 50% em 12 meses, já que em setembro de 2021 estava em R$ 12,8 bilhões.

DÍVIDA LÍQUIDA Para medir a dívida líquida, a empresa apura o que tem de recursos disponíveis em caixa, mais o que tem a receber em recebíveis de cartão de crédito, no caso da Americanas e outras varejistas.

A Americanas tinha, em setembro, R$ 8,8 bilhões em caixa, mais R$ 5,2 bilhões em recebíveis, já descontados os que foram antecipados pela empresa junto a bancos. Um total disponível de R$ 14 bilhões, quase R$ 2 bilhões a menos que 12 meses antes, quando as disponibilidades eram de R$ 15,8 bilhões.





Assim, chega-se à dívida líquida da Americanas de R$ 5,3 bilhões. Um ano antes, os recursos disponíveis eram maiores que a dívida bruta, e por isso a empresa tinha um caixa líquido de R$ 3 bilhões.





É a partir daí que as empresas fazem o cálculo do que é chamado no mercado de alavancagem, que dá uma ideia da capacidade de pagamento dos compromissos de uma empresa. Ele é medido pela divisão da dívida líquida pelo Ebitda, que é o resultado operacional da empresa medido antes de variáveis puramente financeiras, como impostos, juros de dívidas e outros indicadores contábeis.





A Americanas terminou o terceiro trimestre de 2022, segundo seu balanço, em uma relação dívida líquida/Ebitda de 1,7 vez, patamar considerado bastante saudável por analistas. Em alguns contratos, especialmente naqueles feitos com grandes credores, há uma cláusula que limita essa alavancagem, como forma de proteção contra uma eventual dificuldade de pagamento dos valores devidos.





No caso da Americanas, segundo o time de análise da XP investimentos, uma pequena parte dos contratos com credores tem essa proteção, que não pode ser maior que 3,5 vezes na relação dívida/Ebitda.





Mas, ainda segundo a XP, se a Americanas admitir de uma só vez em seus balanços os R$ 20 bilhões descobertos, a relação dívida/Ebitda salta para oito vezes, o que justificaria o pedido de antecipação do vencimento dos contratos, para quem inseriu essa cláusula.

Não é possível saber quantos contratos de financiamento da Americanas têm essa cláusula. É mais comum ela estar presente em emissões feitas no mercado de capitais, com debêntures, por exemplo. A Americanas tem R$ 4,3 bilhões em títulos desse tipo a pagar, sendo R$ 1,3 bilhão de curto prazo.





Justiça reverte demissão de diretora

A Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro suspendeu, na terça-feira (10/1), a demissão da diretora comercial da B2W Digital, da Americanas.com, Anna Sotero. Segundo a ação, ela estava afastada das atividades desde o fim de 2021 por burnout, recebeu alta do psiquiatra em 3 de janeiro e se reapresentou à empresa. Classificado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como doença ocupacional, o burnout é causado pelo esgotamento profissional e tem como principal sintoma o cansaço excessivo. Segundo a ação, ela foi demitida pela Americanas.com na mesma semana e procurou o Tribunal Regional do Trabalho (TRT) do Rio de Janeiro no dia 6.





Procurada pela reportagem via e-mail e telefone, a empresa não respondeu. A reportagem também questionou o advogado Rafael Tavares Tomhé, indicado no despacho como representante da Americanas S.A. Ele afirmou não estar autorizado pelo cliente a comentar o processo.





liminar A Justiça determinou, em decisão liminar de primeira instância em janeiro, a reintegração imediata da diretora, sob pena de multa de R$ 50 mil. Também foi definido o restabelecimento dos benefícios trabalhistas, o que inclui o plano de saúde.





A Americanas.com não cumpriu a decisão até a última terça e a juíza titular, Monica de Almeida Rodrigues, determinou a ampliação da licença da executiva até a perícia que irá avaliar se há incapacidade para o trabalho. No despacho, a magistrada afirma que apenas o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) pode avaliar se Anna Sotero se recuperou de doenças ocupacionais e está apta para retornar às atividades profissionais.

No balanço patrimonial, a Americanas declarava também um passivo circulante, ou seja, pagamentos a serem feitos no curto prazo, de R$ 5 bilhões com fornecedores. Nesse caso, esse é um item comum em balanços de varejistas, já que as grandes redes conseguem negociar prazos de pagamento dos produtos que compram, geralmente entre 30 e 90 dias. (Folhapress)