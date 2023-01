Gasolina sobe 3,8% em menos de 15 dias na Grande BH

Preços do Posto Monte Santo, na avenida Pedro II, no bairro Caiçara, no último dia 2 de janeiro. (foto: Gladyston Rodrigues /EM/D.A Press)

O preço médio do litro de gasolina comum subiu 3,80%, ou R$ 0,18, em menos de 15 dias na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O litro do combustível passou de R$ 4,79 para R$ 4,97, em médica, nesse período.





Os dados são de uma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro e pelo aplicativo comOferta.com. O levantamento comparou os preços de combustíveis registrados no último dia 23 de dezembro em 188 postos em Belo Horizonte e Região Metropolitana, com os praticados entre 3 e 5 de janeiro.





Segundo a pesquisa, o litro da gasolina comum mais barato na RMBH estava em R$ 4,75, enquanto a mais cara custava R$ 5,49, o que representa uma variação de 15,58%.





Já o etanol, na comparação entre 23 de dezembro e as datas de realização da pesquisa, o combustível teve aumento do preço médio de 4,95%, o que representa R$ 0,19, sendo que o valor era de R$ 3,80 e passou a ser de R$ 3,99. O litro do etanol teve variação de 17% entre postos, com o litro mais barato custando R$ 3,75 e o mais caro, R$ 4,39

A pesquisa concluiu, ainda, que “o etanol não é viável para o bolso do consumidor quando comparamos os preços médios, pois o valor deste corresponde a 80% do preço médio da gasolina comum”.





O preço médio do diesel, por sua vez, subiu R$ 0,02 no período analisado, o que corresponde a 0,25%. O valor do litro passou de R$ 6,39 para R$ 6,41. O menor preço do diesel encontrado foi de R$ 6,07 e o maior R$ 7,09, o que representa uma diferença de 16,80%.





A pesquisa completa pode ser encontrada no site Mercado Mineiro.