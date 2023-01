Curso de Administração tem a maior variação na mensalidade, diz pesquisa

Foram consultados 21 estabelecimentos de ensino superior os preços dos cursos de Administração (Noite), Direito (Noite), Engenharia Civil, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Jornalismo e mais (foto: Reprodução/CNBB) O curso de Administração apresentou a maior variação de preços na mensalidade neste primeiro semestre de 2023. A diferença chega a 727% entre as instituições pesquisadas pelo instituto Mercado Mineiro. De acordo com o levantamento, o menor preço encontrado foi de R$388,99 e o maior preço de R$3.220,00.





Com o objetivo de ajudar futuros universitários na escolha do curso e da instituição de ensino, o Mercado Mineiro realizou, de 16 a 21 de dezembro de 2022, um levantamento de preços das mensalidades das faculdades particulares para o primeiro período do primeiro semestre de 2023.









O curso de Direito, indicou uma variação de 497%, que pode ser encontrado nos valores de R$479,01 a R$2.860,00. O curso de Ciências Contábeis é encontrado nos valores de R$369,00 até R$1.945,00, apresentando uma variação de 428%.





O curso de Publicidade e Propaganda apresentou variação de 132%, sendo que a mensalidade mais barata custa R$839,00 e a mais cara R$1.949,00. O curso de Engenharia Civil com variação de 367% nas mensalidades, com valores que vão de R$639,02 até R$2.990,00.





O curso de Fisioterapia, apresentando uma variação de 262%, com mensalidades que variam de R$579,03 até R$2.099,00. O curso de Odontologia a mensalidade foi de R$1981,00 a R$3.950,41, o que indica uma variação de 99%.

O curso Medicina não variou muito. De acordo com a pesquisa, o curso apontou variação de 28%, com mensalidades entre R$ 9.035,00 a R$11.606,00. Já o curso de Arquitetura, apresentou uma variação de 499%, com mensalidades nos valores de R$528,98 a R$3.170,00.





O curso de Nutrição, tem valores que variam de R$1.395,00 a R$1.699,00, com variação de 21%. Por fim, o curso de Enfermagem, apresentou uma variação de 396%, com mensalidades nos preços que vão de R$429,01 a R$2.131,00.





O Mercado Mineiro comparou os preços médios das mensalidades atuais, com os do primeiro semestre de 2022. O instituto ressaltou que as diferenças podem ser justificadas em virtude de modificação na carga horária, formato das aulas e investimento em infraestrutura, professores e outros.





O curso de administração noturno, por exemplo, que custava em média R$1.312,91 subiu para R$1528,80, em média, um aumento de 16,44%. O Curso de Enfermagem subiu de R$1255,12 para R$1522,67, um aumento de 21%.

O Curso de Engenharia Civil que custava em média R$1527,68, subiu para R$1719,57, um aumento de 12.56%. O Curso de Fisioterapia subiu pelo preço médio 22%, sendo que o preço médio em 2022 era de R$1243,79 passando para R$1517,71.





O Curso de Nutrição subiu de R$1335,30 para R$1545,99, um aumento de 15,78%. O curso de Medicina subiu de R$9.428,08 para R$10.116,44, um aumento de 7,30%.





O preço médio do curso de Jornalismo caiu de 1729,91 para R$1537,99, uma redução de -11%. O Curso de odontologia caiu de R$3.715,80 para R$3.120,06, uma redução de - 16%.