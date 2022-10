Eletrobras lança Plano de Demissão Voluntária nesta terça (1/11)

Pelo menos 2.312 funcionários estão elegíveis ao plano (foto: Eletrobras/Divulgação)

A Eletrobras lancará nesta terça-feira (1/11) um Plano de Demissão Voluntária (PDV), primeiro deste a capitalização da empresa em junho. Pelo menos 2.312 funcionários estão elegíveis ao plano.

São aqueles aposentados pela Previdência oficial ou aposentáveis até 30 de abril de 2023, considerando critérios do próprio INSS – idade e tempo de contribuição exigidos respectivamente para os anos de 2022 e 2023.

Quem desejar aderir ao PDV, receberá pagamentos equivalentes a três anos de plano de saúde e um ano de auxílio-alimentação, o incentivo indenizatório de nove salários, além dos valores referentes à demissão sem justa causa.

O período de adesão será de 1/11 a 18/11, e os desligamentos ocorrerão em turmas escalonadas entre dezembro de 2022 e abril de 2023. Casos excepcionais poderão ter saídas posteriores, a critério da companhia.

O PDV é uma proposta feita por empresas com o objetivo de incentivar a demissão voluntária. A intenção é diminuir o quadro de funcionários e reduzir custos. O PDV da Eletrobras tem custo da ordem de R$ 1 bilhão e payback (retorno do investimento) estimado de 11,2 meses.

O compromisso de abertura de PDV está na proposta do Tribunal Superior do Trabalho (TST) para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2022/2024 e inclui o oferecimento de condições superiores às ofertadas na última versão do PDV, lançado pela empresa em 2019.

Além da companhia, o plano está sendo implantado simultaneamente nas empresas Eletrobras CGT Eletrosul, Chesf, Eletronorte e Furnas.