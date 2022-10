Mercado imobiliário: confira os 10 bairros que mais se valorizaram em BH

Vista panorâmica de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O preço do metro quadrado em Belo Horizonte subiu 1,5% de agosto para setembro, segundo levantamento realizado pela Loft Dados, núcleo da startup Loft. Dos dez bairros mais bem posicionados na lista, oito ficam fora da região Centro-Sul.O destaque é o Betânia, onde o metro quadrado subiu 17%. Em setembro, quem comprou um imóvel no bairro situado na Região Oeste pagou, em média R$ 4,9 mil por m². Um mês depois, o preço bateu R$ 5,7 mil.Na sequência das maiores valorizações vêm Barro Preto (14,8%), São Paulo (13%), Cidade Nova (13%), São Francisco (12,7%), Estrela do Oriente (12,5%), Dom Bosco (12,1%), Silveira (11,4%), Padre Eustáquio (10%) e Santa Efigênia (9,9%).No Barro Preto, na Região Centro-Sul, o preço do m² subiu quase R$ 1 mil na variação mensal, passando de R$ 6,5 mil para R$ 7,4 mil. O bairro é um dos mais caros da lista, atrás de Estrela do Oriente (R$ 8,1 mil/m²), Santa Efigênia (R$ 7,9 mil/m²) e Cidade Nova (R$ 7,8 mil/m²).Segundo Fábio Takahashi, gerente de dados e conteúdo da Loft, o preço dos imóveis em BH subiu como um todo. “Se a gente pegar a média de setembro na cidade, ela é 1,5% maior que a de agosto, e agosto também foi maior que julho, então temos dois aumentos seguidos, enquanto outras capitais como São Paulo e Rio tiveram ao menos uma queda nesse período”.No outro extremo, os dez bairros que mais se desvalorizaram foram Milionários (-16%), Conjunto Califórnia I (-12,2%), Glória (-9,4%), Aeroporto (-9%), Jardim Guanabara (-7,5%), Vila Clóris (-6,9%), Céu Azul (-6,8%), Monsenhor Messias (-6%), Floresta (-5,3%) e Santa Inês (-5,2%).O Milionários, na região do Barreiro, registrou baixa de R$ 1 mil por m² em um mês, caindo de R$ 6,2 mil/m² para R$ 5,2 mil/m².Os locais podem ser uma opção para quem está pesquisando boas oportunidades de adquirir a casa própria ou investir no mercado imobiliário.Fábio Takahashi aponta que esse é um tipo de investimento muito popular e que a história mostra que traz bons retornos. “No longo prazo, a gente vê uma valorização dos imóveis em geral no país”.Carlos Prates - Região Noroeste -, Belvedere e Savassi - ambos no Centro-Sul - registraram índices de estabilidade, com uma variação positiva de no máximo 0,2%.O metro quadrado no Carlos Prates ficou consolidado em R$ 5,2 mil no período analisado. Já no Belvedere e na Savassi os preços em setembro foram de R$ 10,4 mil (0,1% de aumento) e R$ 8,4 mil (0,2%), respectivamente.Fábio explica que a taxa básica de juro s e outros fatores influenciam nos preços. “Tem muita importância a dinâmica local dentro de cada cidade, de cada bairro e dentro de microrregiões de cada bairro. Podem ser mudanças de infraestrutura, a oferta de determinados tipos de imóveis com maior procura, tudo isso vai afetar o valor do metro quadrado”.“A gente entende que o mercado ainda está se acomodando após uma mudança importante em relação aos juros e à inflação . Em 2021, tínhamos juros baixos e inflação baixa; em 2022 a inflação aumentou e a taxa Selic aumentou. Então é difícil saber se o que estamos observando agora vai se estender por muito tempo ou se são variações pontuais”, conclui o gerente de dados e conteúdo da Loft.