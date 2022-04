Hamilton Mourão sobre Petrobras: 'Muito difícil uma mudança na marra'

Vice-presidente, Hamilton Mourão (foto: MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL)



O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) disse, nesta segunda-feira (4/4), que é difícil mudar a política de preços da Petrobras, já que a estatal “tem ações na bolsa de valores". De acordo com Mourão, “mudança na marra” não funciona.











A declaração foi dada durante entrevista para a Gazeta do Sul.

“A questão da política de preço acompanha a metodologia internacional. A empresa tem ações em bolsa. Tem Accountability, normas dentro do conselho de administração, que caso decisões causem prejuízos, essas pessoas serão responsabilizadas. Fica muito difícil uma mudança na marra, como congelamento de preços”, disse Mourão.





Durante a conversa, o vice-presidente comparou a situação de alta dos preços no Brasil com o mundo. “Os combustíveis estão caros no mundo inteiro. Nosso preço está dentro da média mundial e o que o governo pode fazer é subsidiar. Redução de impostos como IPI e PIS Cofins e reduzir em cima do diesel, que é o combustível do transporte urbano, mercadorias e impacta na questão inflacionária”, explicou o general.