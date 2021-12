Focus: mercado projeta fim do ciclo da Selic em março, a 11,75%

Após o Comitê de Política Monetária (Copom) de dezembro, o mercado financeiro passou a projetar que o ciclo de alta da taxa Selic terminará em março, a 11,75%, conforme a mediana das projeções inseridas no Sistema de Expectativas do Banco Central. Na semana anterior, a expectativa era de término em maio, com a mesma taxa. Para fevereiro, a mediana continua a apontar para uma alta de 1,50 ponto porcentual, de 9,25% para 10,75% ao ano, conforme sinalizado pelo BC no comunicado do Copom deste mês. O mercado financeiro ainda espera uma leve redução da taxa Selic em dezembro do ano que vem, de 11,75% para 11,50%.