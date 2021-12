Guedes: BCs estão dormindo no volante no mundo inteiro; nosso acordou primeiro

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os bancos centrais estão "dormindo no volante" no mundo inteiro. "O nosso acordou primeiro", falou em entrevista ao Canal Livre, da Band.



Guedes disse que discorda da opinião do Banco Central a respeito da ideia de "desancoragem" das expectativas de inflação. Segundo o ministro, pode haver uma outra interpretação, de que o "Banco Central está dormindo no volante".



O ministro disse que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, tem "bastante trabalho pela frente". "Inflação é responsabilidade do BC", respondeu aos jornalistas.