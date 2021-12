Simpar fecha compra de rede de concessionárias do Maranhão

A Simpar anunciou neste domingo, 12, que celebrou contratos visando à aquisição de 100% da Sagamar, rede de concessionárias do grupo Saga com 12 lojas em São Luís, no Maranhão, avaliada em R$ 306 milhões.



A aquisição foi feita pela Original Holding, controlada da Simpar, que amplia com o negócio sua capilaridade e mix de marcas na comercialização de veículos leves, adicionando R$ 707 milhões em faturamento.



A Simpar informa em fato relevante que a transação está alinhada à sua disciplina no retorno sobre o capital empregado e manutenção de uma estrutura de capital equilibrada.



O valor final do negócio será ajustado na data de fechamento da transação com base na dívida líquida, capital de giro e outros ajustes. O pagamento das quotas da Sagamar será 51% em dinheiro e 49% em ações da Original Holding.