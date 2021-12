Após 3 meses de queda, confiança da indústria volta a crescer, diz CNI

As fábricas brasileiras chegaram ao fim deste ano com o otimismo em alta, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) melhorou em dezembro e chegou a 56,7 pontos, ante 56,0 pontos no mês passado.



Pela metodologia utilizada pela CNI, valores acima da linha divisória 50 pontos representam confiança.



A melhora no indicador quebrou uma sequência de três meses negativos, quando o Icei acumulou uma queda de 7,2 pontos entre setembro e novembro.



Na comparação com dezembro do ano passado, porém, o Icei ainda registra um recuo de 6,4 pontos.



"Isso revela que a confiança é hoje menos disseminada e intensa que no final de 2020", destacou a CNI.



Todos os componentes do Icei melhoraram neste mês. O Índice de Condições Atuais avançou 0,3 ponto e ficou exatamente na linha dos 50 pontos, saindo do terreno negativo para uma percepção neutra da situação econômica atual em relação aos seis meses anteriores.



Já o Índice de Expectativas aumentou 1,0 ponto, chegando a 60,1 pontos, revelando forte otimismo para os seis meses à frente.