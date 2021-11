País tem 7,771 milhões de subocupados por insuficiência de horas trabalhadas

A taxa de subocupação por insuficiência de horas trabalhadas ficou em 8,4% no trimestre até setembro, ante 8,6% no trimestre até junho. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados na manhã desta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Em todo o Brasil, há 7,771 milhões de trabalhadores subocupados por insuficiência de horas trabalhadas.



O indicador inclui as pessoas ocupadas com uma jornada inferior a 40 horas semanais que gostariam de trabalhar por um período maior.



Na passagem do trimestre até junho para o trimestre até setembro, houve um aumento de 126 mil pessoas na população nessa condição. Em um ano, o País tem 1,498 milhão de pessoas a mais subocupadas por insuficiência de horas trabalhadas.