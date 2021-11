Exportações do G20 sobem 0,9% no 3º tri, diz OCDE; importações avançam 0,4%

O volume de exportações em dólares americanos de mercadorias dos países do Grupo dos Vinte (G20) avançou 0,9% no terceiro trimestre de 2021 em relação aos três meses anteriores, enquanto as importações subiram 0,4% na mesma comparação, informou a Organização Para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta terça-feira.



A OCDE definiu o resultado como uma desaceleração em relação aos resultados do primeiro semestre, mas destacou que o comércio do G20 segue em níveis historicamente altos, refletindo em parte os fortes preços de commodities. Uma "demanda sustentada" por eletrônicos e a cadeia de oferta de chips semicondutores sobrecarregada também influenciaram o desempenho comercial do G20 no terceiro trimestre.



Já o comércio de serviços teve um avanço bem mais acentuado, com exportações em alta de 5,1% e importações avançando 5,8%, na base trimestral. Os altos preços de embarques foi o driver para o crescimento, segundo a OCDE.



"Com os custos de envio atingindo o pico no final do trimestre, o valor do comércio de serviços de transporte continuou a subir no terceiro trimestre, enquanto uma melhora temporária na situação sanitária impulsionou as viagens, especialmente na Europa", ressaltou a entidade.