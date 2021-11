PMI composto da Alemanha sobe a 52,8 na leitura preliminar de novembro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto da Alemanha avançou de 52,0 em outubro a 52,8 na preliminar de novembro, informou nesta terça-feira a IHS Markit. O PMI de serviços do país foi de 52,4 em outubro a 53,4 na prévia do mês atual, quando a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal era de 51,6.



O PMI do setor industrial da Alemanha, por sua vez, recuou de 57,8 em outubro a 57,6 na preliminar de novembro, na mínima em dez meses. A expectativa, nesse caso, era de 56,5.



* Com informações da Dow Jones Newswires