Plataforma de emissão de notas fiscais da Prefeitura de SP fica fora do ar

A plataforma Nota do Milhão, sistema de emissão de notas fiscais da Prefeitura de São Paulo, está fora do ar nesta quinta-feira, 18. A página inicial do site exibe informação da Secretaria Municipal da Fazenda indicando que, devido à manutenção no banco de dados, o sistema apresenta "lentidão". O texto também afirma que há equipes atuando para normalizar o sistema.



Já ao tentar realizar o login, usuários encontram a seguinte mensagem: "O sistema de emissão da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços está em manutenção para atualizações e passa por instabilidade. Contamos com sua compreensão."



Em relatos no Twitter, prestadores de serviço reclamam que não conseguem emitir notas fiscais desde o último sábado, 13. Procurada, a Secretária Municipal da Fazenda afirmou que a infraestrutura de banco de dados do sistema passou por manutenção no último fim de semana e começou a apresentar lentidão e instabilidade na segunda-feira, 15. A Secretaria também informou que busca definir ações para minimizar os impactos da instabilidade no sistema aos prestadores de serviço.



O aplicativo da Nota do Milhão, disponível para Android e iOS, também está fora do ar e apresenta mensagem dizendo que o sistema está em manutenção. O novo aplicativo MEI Nota Fácil, lançado em outubro em versão Beta, apenas para Android, também exibe a mensagem. A Secretaria não deu previsão de quando o serviço será normalizado.