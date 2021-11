Fly Link, de Uberlândia, desiste de lote arrematado no leilão 5G

Empresa do Triângulo Mineiro terá que pagar R$ 90 mil com desistência (foto: Divulgação/Anatel)



17:40 - 06/11/2021 Vencedoras do leilão 5G correm para colocar o 5G na rua A empresa de Uberlândia Fly Link apresentou à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) pedido de desistência do lote que havia arrematado durante o Leilão do 5G no dia 5 de novembro. A justificativa foi não ter arrematado outros lotes que "complementariam o seu modelo de negócios".A Fly Link foi a vencedora do lote H-42 com a proposta de R$ 900 mil e nos termos do edital do certame, a desistência de participação da proponente em qualquer dos lotes implica a execução da garantia de manutenção da proposta e aplicação de multa de 10% sobre o preço ofertado em sua Proposta vencedora.



Segundo a empresa, a referida proposta foi elaborada “considerando um contexto no qual a Fly Link se sagrasse vencedora nos demais lotes em que concorreu. Como isso não ocorreu, tornase inviável desenvolver um plano de negócios contemplando apenas o lote H-42, pois o referido lote refere-se a uma tecnologia incipiente e com mercado ainda muito restrito”.



Na nota divulgada, a Fly Link ainda diz que existe expectativa de que no próximo ano haja um novo leilão do 5G, e caso isso aconteça, a empresa irá analisar as frequências que serão ofertadas pela Anatel, e, eventualmente, poderá participar do novo certame.



De acordo com a Agência de Telecomunicações, tendo em vista que não houve proposta adicional ao Lote H-42, ele será considerado deserto.