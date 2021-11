Receita aponta divergências de R$ 14 milhões em declarações de 166 empresas

O total de indício de insuficiência pela Receita em Uberlândia é de mais de R$ 14 milhões (foto: Google Street View/Reprodução)



O total de indício de insuficiência verificado nesta fase da operação, apenas para os ano-calendário de 2018, é de aproximadamente R$ 2,5 bilhões, para todo o país. Na região da Delegacia da Receita Federal em Uberlândia, a estimativa é de R$ 14.872.455,41.



A operação faz parte do trabalho de Malha Fiscal da Pessoa Jurídica, que realiza análise de dados e cruzamento de informações prestadas pela própria pessoa jurídica e por terceiros. O objetivo é a regularização espontânea das divergências identificadas.



Os avisos são enviados por via postal e por meio de mensagem na caixa postal no e-CAC (centro de atendimento virtual) da Receita Federal com prazo até 13/12/2021, após o qual será realizada nova verificação nas declarações.



Os contribuintes que não se regularizarem estarão sujeitos ao lançamento de ofício.