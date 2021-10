Brasil ganhou 1,972 milhão de vagas com carteira em um ano, diz IBGE

O total de trabalhadores com carteira assinada ficou em 31,039 milhões de pessoas no trimestre móvel encerrado em agosto, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Economia e Estatística (IBGE).



A variação da população ocupada nessas condições aponta para a criação de 1,241 milhão de vagas no setor privado com carteira em um trimestre, avanço de 4,2% ante o trimestre móvel encerrado em maio. Na comparação com um ano antes, são 1,972 milhão de trabalhadores com carteira assinada a mais, alta de 6,8%.



Os dados são diferentes, tanto em termos de metodologia quanto de período de referência, das informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), registro administrativo de responsabilidade do Ministério da Economia, divulgadas na terça-feira, 26.



Conforme o saldo de demissões e admissões do Caged, foram criadas 368.091 vagas de emprego formal em setembro, no mês seguinte ao trimestre móvel referente à Pnad Contínua divulgada nesta quarta-feira.



No acumulado até setembro de 2021, o saldo do Caged aponta para a criação de 2,513 milhões de vagas.



Nos nove primeiros meses do ano passado, sob os efeitos iniciais da pandemia de covid-19, foram extintos 558.597 empregos formais.