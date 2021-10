Para OCDE, recuperação econômica continua desigual no mundo

O secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Mathias Cormann, afirmou nesta quarta-feira que a recuperação econômica continua desigual no mundo, o que expõe mercados emergentes a riscos, principalmente devido ao avanço lento da vacinação contra a covid-19 nesses países, que gera novos surtos da doença.



Em uma coletiva imprensa após o encerramento da reunião ministerial anual da OCDE, Cormann também defendeu que a retomada da crise precisa ser "verde e resiliente".



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, que também participou da coletiva, destacou a mudança climática como uma das principais crises que o mundo enfrenta.



Ele também afirmou que houve conversas "produtivas" entre os Estados Unidos e a França nos últimos dias.



Recentemente, houve um estranhamento diplomático entre Washington e Paris depois que os EUA fecharam um acordo na área de segurança no Indo-Pacífico com o Reino Unido e a Austrália, chamado de Aukus. Isso levou o governo australiano a cancelar a compra de um submarino francês.