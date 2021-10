BNDES captará US$ 500 milhões com banco dos Brics para projetos sustentáveis

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) confirmou nesta segunda-feira que vai captar US$ 500 milhões com o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), organismo multilateral criado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, no âmbito do grupo político chamado de Brics.



Segundo o BNDES, a captação será destinada para o financiamento de "projetos nos setores de mobilidade urbana sustentável, resíduos sólidos, energias renováveis, equipamentos eficientes, cidades sustentáveis, mudança do clima, florestas nativas e gestão e serviços destinados à redução de emissão de gases de efeito estufa", todos associados às mudanças do clima.



O financiamento do NDB ao BNDES terá prazo total de 11 anos e seis meses. O banco brasileiro poderá usar os recursos para emprestar ao longo de quatro anos.



Pelas regras da captação, o BNDES terá que financiar ao menos cinco projetos com os recursos. Nenhum dos empréstimos poderá ultrapassar, individualmente, mais de 20% do valor total captado - ou seja, US$ 100 milhões para cada operação.



Além disso, 30% dos recursos captados poderão ser utilizados pelo BNDES para financiamento de debêntures de projetos em setores específicos.