BCE: condições acomodatícias podem ser mantidas, mas com menor volume do PEPP

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quinta-feira que é possível manter condições acomodatícias com um volume menor de compras por meio do programa emergencial conhecido como PEPP.



Mais cedo, o BCE sinalizou que poderá conduzir as compras do PEPP em ritmo "moderadamente menor".



O Banco Central Europeu decidiu também deixar suas taxas de juros inalteradas após reunião de política monetária concluída nesta quinta-feira, 9, como se previa.



As principais taxas de juros do BCE, a de refinanciamento e a de depósitos, permaneceram em 0% e -0,50%, respectivamente.