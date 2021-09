Hyundai quer ter versão elétrica para todos os seus ônibus e caminhões até 2028

A Hyundai Motor Group anunciou, nesta terça-feira, 7, um plano para oferecer versões eletrificadas de todos os seus veículos comerciais (ônibus e caminhões) até 2028. Segundo a empresa, a ideia seria fornecer automóveis com células de combustível a hidrogênio e elétricos movidos a bateria.



Em apresentação durante o Salão de Munique, a montadora informou que pretende lançar a nova geração do sistema de hidrogênio em 2023, com corte de custos de mais de 50%.



Os esforços fazem parte de um movimento setorial para reduzir a emissão de carbono por meio de fontes mais limpas de energia.



Também nesta terça-feira, a Toyota Motors informou que pretende investir 1,5 trilhão de ienes (cerca de US$ 13,6 bilhões) no desenvolvimento de baterias até 2030.