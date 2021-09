Câmara rejeita destaque para reajustar dedução de porcentuais com de dependentes

A Câmara rejeitou por 227 votos contrários e 185 a favor um destaque do PDT que queria reajustar o porcentual das deduções para gastos com dependentes. O governo encaminhou o reajuste da Tabela do Imposto de Renda das Pessoas Físicas sem reajustar também as deduções com dependentes e com as despesas com instrução. A emenda queria a correção dessas deduções pelo mesmo porcentual aplicado na atualização da ultima faixa da Tabela do Imposto de Renda das Pessoas Físicas, de 13,62%.



"Trata-se de uma medida de justiça fiscal, ainda mais em um momento inflacionário, no qual a renda das famílias encontra-se cada vez mais achatada pela constante alta dos preços", justificou o líder do PDT, Wolney Queiroz (PE).