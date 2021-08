Veja 13 dicas para economizar na conta de luz da sua empresa

Em Minas Gerais, há casos em que o aumento dos gastos com energia chega a 50% desde o ano passado (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)

Com os aumentos constantes no custo da energia elétrica e uma das piores crises hídricas vivenciadas no Brasil, as pequenas e médias empresas enfrentam desafios ainda maiores para manter o negócio em funcionamento. Somente em agosto, a conta de luz ficou 5% mais cara - e não deve parar por aí. Com o reajuste da bandeira tarifária vermelha nível 2 a partir da próxima semana, o preço pode subir para R$ 15 a R$ 20 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.





LEIA MAIS 21:32 - 26/08/2021 Bolsonaro faz apelo por causa da crise hídrica: 'apague um ponto de luz'

15:01 - 26/08/2021 'Não adianta ficar sentado chorando', diz Guedes, sobre alta em taxa de luz

04:00 - 27/08/2021 Para driblar os aumentos, empresas cortam custos e desligam freezers empreendedores podem seguir algumas dicas para tentar reduzir esse custo. Segundo o analista do Sebrae MG, Diogo Lisboa, o consumo consciente do ar condicionado, a implementação de equipamentos que tenham uma melhor eficiência energética e de lâmpadas de LED, podem ser algumas medidas que trarão resultados positivos nos gastos do fim do mês com a energia. Não há fórmula mágica para economizar com a conta de luz, mas ospodem seguir algumas dicas para tentaresse custo. Segundo o analista do Sebrae MG, Diogo Lisboa, o consumo consciente do ar condicionado, a implementação de equipamentos que tenham uma melhor eficiência energética e de lâmpadas de LED, podem ser algumas medidas que trarão resultados positivos nos gastos do fim do mês com a energia.





“Muitas vezes, as empresas acabam não colocando a questão da energia como fator de prioridade na hora de fazer algumas análises de gestão. Notamos que as empresas têm o olhar para otimização de processos na gestão de pessoas e matérias primas, mas a energia às vezes fica aquém. Temos o papel de também sensibilizá-los para que eles percebam a energia como fator de competitividade. É um ato comportamental. A partir do momento em que a empresa coloca essas ações em prática, consegue esse resultado a curto prazo, porém, com baixo investimento”, afirmou Diogo.





Célia Soares, proprietária do restaurante Seachegue Doces e Café, é uma das comerciantes de Belo Horizonte que buscou alternativas, como as ressaltadas pelo especialista, para tentar economizar com a conta de luz neste período de crise. Ela optou por desligar um dos dois freezers que possui em seu estabelecimento e só usa o segundo em caso extremo. Além disso, também trabalha com salgados pré-fritos e pré-assados para também controlar o gasto com o forno elétrico.





O resultado foi uma redução de quase R$ 200 na fatura de luz mensal. “Está muito difícil. A vida do empreendedor é complicada, temos que sempre estar buscando soluções onde não parece ter solução. Chega a um certo ponto que não temos mais caminho, temos que nos reinventar, como foi na redução da energia”, disse Célia.





Medidas educativas de redução do consumo e o desligamento de equipamentos quando não estão sendo usados também ajudaram na queda das despesas de Fernanda Abdallah em seus dois restaurantes da rede Feijão Maleta. Segundo a empresária, o impacto na conta de energia elétrica foi de 20% a menos.





“Hoje você chega no restaurante de manhã e nossas luzes estão todas apagadas. Só acendemos para limpar e depois apagamos. São essas medidas pequenas que fazemos até em casa. Mas é meio frustrante, né? Sabemos que a pandemia afetou o mundo todo, porém, acho que principalmente os pequenos comerciantes ficaram abandonados com tudo o que acontece”, relatou Fernanda.





O analista Diogo Lisboa listou algumas dicas de como melhorar a eficiência energética da empresa e reduzir os custos com a conta de luz. Confira:





Acompanhar o consumo mensal pela conta de energia





O acompanhamento corriqueiro pode auxiliar na verificação de problemas que possam estar ocorrendo nas instalações da empresa.





Saber o quanto representa o custo com energia elétrica com relação aos custos fixos da empresa





Dependendo do segmento empresarial, os custos com energia elétrica representam mais de 25% dos custos fixos.





Realizar testes para identificar fuga de corrente elétrica nas instalações





Segundo Diogo Lisboa, a fuga de corrente pode ser comparada a um vazamento de água no cano ou torneira. Nos dois casos, paga-se por uma energia desperdiçada, gerando uma conta de energia muito mais alta.





Isso pode acontecer por causa de emendas malfeitas, fios desencapados encostando em paredes úmidas, carcaças metálicas de equipamentos, como geladeiras, máquinas de lavar roupa, fogão com acendedor elétrico e lâmpada no forno, e até por consertos improvisados.





Criar o hábito de desligar os equipamentos elétricos quando deixar de usá-los





Equipamentos elétricos podem ser quaisquer itens que estejam ligados a energia elétrica, como por exemplo: eletrodomésticos, motores elétricos, bomba d'água, computadores, monitores, dentre outros.

Realizar um estudo de dimensionamento dos equipamentos elétricos da empresa





De acordo com o especialista, um mau dimensionamento pode ocasionar a perda na produção, elevação no consumo de energia, causando até ineficiência da utilização.





Realizar a manutenção nos equipamentos elétricos periodicamente





A manutenção pode ser com a limpeza, lubrificação, verificação de danos nos cabos elétricos, verificação de excesso de temperatura, entre outros.





Ligar as luzes do estabelecimento quando necessário





O analista Diogo Lisboa dá um exemplo de grande salões com multicamadas com controle por bancada da iluminação, sensores de presença em banheiros, iluminação automática externa - formas eficientes de controle de iluminação.





Implementar lâmpadas em sua empresa tipo LED





As lâmpadas LED são mais eficientes do que outras lâmpadas, porque têm longa vida e baixa depreciação.





Utilizar algum tipo de ferramenta digital para a gestão da energia em sua empresa





Gerenciar o consumo de energia por pontos de maneira digital facilita o diagnóstico e propicia agilidade e assertividade nas decisões.





Fazer construções na empresa pensando no aproveitamento da luz natural e ventilação natural





O aproveitamento dos recursos naturais pode reduzir significativamente os custos com energia elétrica.





Colocar em prática todas essas ações com foco na eficiência energética





Diogo afirma que as energias renováveis, além de contribuir com o meio ambiente, têm um papel fundamental na redução de custos com a energia elétrica. Por isso, o empresário poderá analisar a viabilidade da implementação de uma fonte de energia renovável, como, por exemplo, energia solar fotovoltaica, biomassa, eólica, entre outras.





Além disso, o analista ressalta que realizar frequentemente manutenção nas instalações e nos quadros elétricos da empresa e criar o hábito de desligar os aparelhos de ar-condicionado quando não permanecer no espaço também contribuem para uma redução no preço da energia elétrica mensal.

Energia solar também como opção de redução de custo

Em tempos de conta de luz mais cara, produzir a própria energia poderia trazer alívio para o bolso dos empreendedores, como aconteceu com o proprietário do restaurante Saboreando, Saulo Vidigal. Ele implementou em seu estabelecimento a energia solar fotovoltaica e já sente o impacto positivo. “Esse aumento de energia nem me afetou tanto. O que era para impactar cerca de 20% do meu custo, não impactou nem 10%, justamente porque tenho a energia fotovoltaica”, disse o empresário.





“Recomendo para todo mundo que pode ter. É um investimento que se recupera entre três a quatro anos. As pessoas, antes de fazer a mudança, pensam nesse período, mas não pensam que depois de cerca de três anos e meio, ela não vai ter a conta de luz alta. O brasileiro não tem o pensamento de longo prazo, é imediatista”, relatou.





O Sebrae oferece um subsídio de 80% para as empresas interessadas em implementar em seu negócio o sistema. Segundo a instituição, o objetivo é tornar mais eficiente o uso de energia na empresa, com a melhoria do seu desempenho, a redução de custos e a minimização do impacto ambiental. A consultoria acontece no espaço do empreendedor, com uma carga horária de 126 horas realizada em torno de quatro meses.





De acordo com o analista Diogo Lisboa, após a instalação da energia solar fotovoltaica, os empresários podem ter uma redução com o custo com a conta de luz em 95%. “O uso da energia solar tem se democratizado como forma também de economia. Ela tem ajudado a acelerar processos mais sustentáveis e é um grande aliado de empreendedores que querem reduzir seus custos e expandir seu negócio”, afirmou.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.