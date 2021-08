Alemanha: Índice GFK de confiança do consumidor cairá para -1,2 em setembro

O índice de confiança do consumidor da Alemanha cairá de -0,4 em agosto (dado revisado) para -1,2 em setembro, segundo projeção divulgada nesta quinta-feira pelo instituto alemão GFK. A queda foi maior que a esperada por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que projetavam que o índice recuaria para -0,8 ponto.



A queda na confiança é fruto da dinâmica desfavorável da pandemia da covid-19 no país, que reduziu a propensão dos alemães a gastar e aumentou sua disposição a guardar dinheiro, segundo o GFK. A alta da inflação também explica a baixa no índice, de acordo com o instituto.



"A alta significativa nos casos (de covid), a queda na vacinação e as discussões sobre como pessoas não vacinadas devem ser tratadas no futuro abalaram os consumidores de forma notável", disse Rolf Bürkl, especialista em consumo do GFK. "Eles temem que as restrições voltem a aumentar. Isso aparentemente já pressiona o sentimento do consumidor."