Serviço Social Voluntário será anunciado por Onyx Lorenzoni, diz Bianco

Perguntado sobre o Serviço Social Voluntário em estudo pelo governo, o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Previdência, Bruno Bianco, não forneceu detalhes e respondeu apenas que a formatação do programa e os valores envolvidos serão anunciados pelo novo ministro da pasta, Onyx Lorenzoni.



"Não será nada complexo. Vamos criar algo simples que não burocratiza e gera emprego para jovens também nos ambientes públicos", limitou-se a responder. "Programas geralmente são lançados por medida provisória, devido à urgência de entrar em funcionamento, mas o ministro Onyx que decidirá", completou.



Bianco repetiu que os Bônus de Inclusão Produtiva e Incentivo à Qualificação (BIP e BIQ) terão uma contrapartida pública e uma privada. O secretário lembrou que o governo busca um acordo com o Sistema S para usar os recursos no programa voltado para os trabalhadores mais jovens. "O trabalhador estará disponível por meia jornada, de 4 horas, e a remuneração será paga em parte pelo empregador e parte pelo governo. O objetivo é chegarmos a um valor de meio salário mínimo", afirmou Bianco.



Para o secretário, o Sistema S pode melhorar. Ele apontou que o governo tem elogios e críticas ao sistema gerido pelas confederações setoriais. "Buscamos um consenso e certamente será feito acordo com sistema S, de mãos dadas com o sistema. Mas preciso ser franco, o governo entende que isso faz parte da missão do Sistema S", afirmou. "Onyx tem perfil conciliatório e conhecimento para chegar a acordo com Sistema S", avaliou.



Bianco também respondeu que a recriação do ministério sem a absorção da Dataprev não deve prejudicar em nada o trabalho da Previdência Social. "Somos clientes da Dataprev e não haverá nenhuma descontinuidade", afirmou, sem responder se a manutenção da estatal na estrutura do Ministério da Economia está relacionada com a possível privatização da empresa. "A Dataprev presta serviços para diversos órgãos, como o Ministério da Cidadania no auxílio emergencial e a secretaria especial de governo digital da Economia", acrescentou.