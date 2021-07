Em discurso, Biden defende produção local a apoia política 'Buy America'

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu impulsionar a indústria do país nesta quarta-feira, 28, aumentando a quantidade de produtos comprados americanos com o dinheiro dos impostos, em uma política de "Buy America" que o presidente disse que ajudará a classe trabalhadora e os sindicatos, em um evento voltado a industriais na Pensilvânia.



"Buy America" tornou-se uma "promessa vazia nos últimos anos, mas meu governo está tornando-a realidade", afirmou Biden, indicando que está colocando o peso do governo federal por trás do compromisso. Para tal, indicou que haverá um escritório Made in America na Casa Branca para "supervisionar nossos esforços".



O democrata afirmou que é necessário assegurar as cadeias de fornecimento do país, assim como confrontar as mudanças climáticas. O presidente questionou subsidiárias no exterior de empresas americanas, indicando que os "trabalhos e dólares deixam de vir para comunidades como esta".



Na cidade de Lower Macungie Township, Biden discursou em uma fábrica, e voltado a um público ligado a sindicatos, afirmou que estes "fazem a classe média". Segundo o democrata, as "coisas estão boas para as grandes companhias", mas é preciso melhorar as condições para as "pessoas comuns".



Celebrando o acordo bipartidário de infraestrutura, que seria capaz de oferecer uma série de melhoras nas condições de vida em sua visão, Biden disse que há muito "que não concordamos" entre democratas e republicanos, "mas acredito que devemos caminhar juntos nas coisas em que há entendimento", concluiu o presidente.