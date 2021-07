Balança comercial de Uberlândia apresenta superávit no 1º semestre

O produto mais exportado por Uberlândia foi a soja (foto: Reprodução/Pixabay) A balança comercial de Uberlândia teve um superávit de US$ 361,56 milhões no primeiro semestre deste ano, com destaque para as exportações, que cresceram 8,3% em relação ao mesmo período de 2020. O produto mais exportado pelo município foi a soja.



Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, as compras dos produtos de Uberlândia feitas por outros países totalizaram US$ 506,55 milhões nos primeiros seis meses de 2021, enquanto as importações somaram US$ 144,99 milhões.