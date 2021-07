Escritório Orçamentário do Congresso dos EUA prevê déficit superior a US$ 3 tri

O Escritório Orçamentário do Congresso (CBO, na sigla em inglês) dos Estados Unidos prevê que o déficit orçamentário do país somará um pouco mais de US$ 3 trilhões em 2021. O montante é quase US$ 130 bilhões menor do que o déficit de 2020, mas o triplo do registrado em 2019. Em nota divulgada nesta quinta-feira, o CBO ressalta que o déficit projetado para este ano totalizará 13,4% do Produto Interno Bruto (PIB).



O CBO também destaca que o déficit deste ano será o segundo maior desde 1945, atrás apenas do registrado no ano passado, de 14,9% do PIB.



"A ruptura econômica causada pela pandemia de coronavírus de 2020-2021 e as legislações promulgadas em resposta continuam a pesar sobre o déficit", diz o comunicado.