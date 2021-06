Em meio a resistências, Casa Branca diz que pacote não está em risco

A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou durante uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 25, que o pacote de infraestrutura do presidente americano, Joe Biden, "não está em risco", mas ponderou que há trabalho pela frente para aprovar a proposta no Congresso.



Segundo Psaki, Biden continuará em contato com parlamentares na próxima semana para avançar com sua agenda legislativa. Nesta quinta-feira, o democrata anunciou um acordo bipartidário para os gastos em obras, que podem totalizar US$ 1,2 trilhão em oito anos.



No entanto, como o Broadcast mostrou, a ala mais à esquerda do Partido Democrata, liderada pela deputada Alexandria Ocasio-Cortez, considera que o pacote exclui prioridades caras a grupos minoritários.



Durante a coletiva, Psaki disse que o pacto entre democratas e republicanos foi um momento "significativo" e afirmou que o pacote criará empregos e terá impacto em comunidades de baixa renda. Ela, contudo, não deu prazos para a tramitação no Congresso.