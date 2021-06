EUA: Líder republicano no Senado se diz pessimista por acordo do pacote

O líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, afirmou nesta quinta-feira, 24, que estava o otimista com a aprovação do pacote de infraestrutura de forma bipartidária, mas que passou ao pessimismo, seguindo declarações do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Em entrevista à Fox News, o senador indicou que houve um "conto de duas coletivas de imprensa", com o democrata sinalizando posições diferentes.



Em uma conferência, Biden teria sugerido apoio republicano e um consenso junto a senadores. Já em outra, McConnell indica que o presidente sugeriu que "sem passar minha proposta tributária, não há acordo", no que viu como uma divergência. "Nossa posição é de que a lei de impostos de 2017 não seja alterada", reafirmou o republicano, em menção à mudanças ocorridas durante o governo do ex-presidente Donald Trump, e que seriam uma desejo de mudança do democrata.



"Vamos continuar conversas, mas, para ser bipartidário, precisa de apoio republicano", avaliou o senador sobre o tema.