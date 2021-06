Biden anuncia acordo sobre pacote, mas não garante aval do Congresso

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou na tarde desta quinta-feira, 24, um acordo bipartidário entre um grupo de dez senadores democratas e republicanos por um pacote de investimentos em infraestrutura. Durante entrevista coletiva, Biden admitiu que conseguiu apoio da oposição republicana para apenas parte de sua agenda nessa frente, mas disse que pretende aprovar o pacote e tentar unir seu Partido Democrata para garantir também outros pontos, como mais investimentos no setor de educação.



De acordo com comunicado da Casa Branca, o pacote com apoio bilateral é de US$ 1,2 trilhão. Biden elogiou o papel que a iniciativa pode ter na geração de empregos e também para aumentar a competitividade do país. Segundo ele, autocracias, como a Rússia ou a China, têm realizado grandes investimentos, portanto as democracias precisam ser capazes de competir nessa frente.



"O acordo significa milhões de empregos bem pagos", afirmou Biden. Segundo ele, o acordo fechado entre os senadores dos dois partidos trata apenas de "infraestrutura física", como investimentos em transportes. Mas o presidente disse querer também investir em "infraestrutura humana", como em educação ou combate a mudanças climáticas. Como não há consenso com a oposição nesse ponto, ele disse que pretende conseguir apoio de todos os democratas para tentar aprovar medidas nessa frente ainda assim. Ele afirmou que deseja trabalhar com legisladores em propostas para energia limpa e também para reduzir impostos para as famílias.



Biden admitiu que o acordo anunciado hoje pode não se concretizar, tendo ainda que tramitar no Congresso e ser apoiado pelo número mínimo de legisladores em cada Casa. Ele disse que "não tem como garantir" que o pacote será concretizado e previu que será preciso ainda bastante trabalho de cooperação com essa finalidade.