BC da Coreia do Sul pode voltar a elevar juros este ano, diz presidente do órgão

O Banco Central da Coreia do Sul, conhecido como BoK, está se preparando para voltar a elevar juros neste ano, à medida que a economia do país se recupera em ritmo mais forte do que se esperava. O presidente do BoK, Lee Ju-yeol, disse nesta quinta-feira (24) que está considerando aumentar juros "dentro deste ano", ressaltando que o momento exato e ritmo de aperto monetário dependerão das condições econômicas. O BC sul-coreano tem mais quatro reuniões de política monetária previstas este ano, em julho, agosto, outubro e novembro.



Lee, que falou durante coletiva de imprensa, reafirmou que planeja uma "saída ordenada" da atual política acomodatícia, mas adotou tom mais "hawkish" - favorável à retirada de estímulos - do que antes, ao dizer que um ou dois aumentos de juros "não podem ser vistos como austeridade econômica". Segundo Lee, a atual configuração da política monetária parece acomodatícia demais, diante da sólida recuperação econômica da Coreia.



O BoK tem mantido seu juro básico na mínima histórica de 0,50% desde maio de 2020 para sustentar o crescimento econômico, que foi gravemente afetado pela pandemia de covid-19. No mês passado, o BoK elevou sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) sul-coreano em 2021, de 3% para 4%. Fonte: Dow Jones Newswires.