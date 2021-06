EUA: grupo bipartidário afirma ter chegado a acordo por oferta de pacote

O senador da oposição, Mitch Romney, afirmou hoje que republicanos e democratas se uniram à Casa Branca e concordaram em uma forma para o pacote de infraestrutura, e que o mesmo deverá ser discutido amanhã, 24, com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. As declarações de Romney foram feitas a repórteres depois de um encontro bipartidário de legisladores vistos como "moderados" para buscar um acordo no tema.



Os democratas e republicanos emergiram da reunião, que contou com altos funcionários da Casa Branca, dizendo que a equipe continuaria a trabalhar em questões menores não resolvidas. Segundo a Dow Jones Newswire, as negociações recentes têm se concentrado em como financiar o pacote, no qual estimativas mostram que gastaria US$ 579 bilhões acima dos níveis federais esperados, totalizando US$ 973 bilhões em cinco anos.



Mais cedo, questionado por jornalistas sobre as tratativas em torno do pacote Biden indicou que daria a resposta "quando tivesse os números finais" mais tarde na noite de hoje.