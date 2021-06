Dirigente do Fed ainda não vê requisitos alcançados para redução de estímulos

A presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em Cleveland, Loretta Mester, disse nesta terça-feira que a economia ainda não alcançou os requisitos da autoridade monetária para a redução de estímulos, processo conhecido como "tapering". Segundo ela, apesar dos progressos recentes, "a pandemia ainda não acabou".



Mester destacou que a política do Fed está em um "bom caminho" e que, embora tenha atingido a meta de inflação a 2%, ainda não chegou ao pleno emprego.



Para ela, é preciso haver mais avanços nessa área antes de começar a pensar em aperto das condições. "O principal foco da nossa política é a compra de ativos, não os juros", ressaltou.



A dirigente pontuou que acredita que a reabertura das escolas ajudará na recuperação do mercado de trabalho.



Na visão dela, os riscos para a inflação no momento são de alta, mas essa pressão deve diminuir. Ela destacou ainda que o último processo de "tapering", após a crise de 2008, serve de modelo para o futuro.