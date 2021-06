Relação dívida/PIB em geral diminuiu na zona do euro nos últimos anos, diz BCE

O economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, comentou nesta terça-feira que a relação dívida/Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu na maioria dos países da zona do euro, após ter atingido o auge na durante a crise fiscal do começo da década passada. O comentário foi feito em evento virtual organizado pela Universidade de Atenas, na Grécia.



O dirigente comentou que o euro tem se tornado mais "resiliente" nos últimos anos, mas que essa força não pode ser considerada uma garantia, já que a moeda comum ainda é um "projeto em andamento".



Para ele, mesmo que a situação tenha melhorado desde a recessão passada, o mercado "não pode ser complacente" em relação à divisa.