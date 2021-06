As vendas no varejo do Reino Unido caíram 1,4% em maio ante abril, informou nesta sexta-feira (18) o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). A leitura frustrou a previsão de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam avanço de 1,6%. O indicador ainda mostrou alta anual de 24,6% em maio, abaixo dos 29% projetados pelo mercado.