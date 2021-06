JBS conclui a aquisição de empresa de produtos à base de plantas Vivera na Europa

A JBS comunicou nesta quinta-feira, 17, que concluiu a aquisição da Vivera, terceira maior produtora de produtos plant-based (produtos à base de plantas) na Europa. Segundo a empresa, a companhia adquirida oferece um amplo portfólio de produtos em mais de 25 países, com presença relevante nos mercados da Holanda, Reino Unido e Alemanha. A transação inclui três unidades produtivas e um centro de pesquisa e desenvolvimento localizados na Holanda.



"Esta aquisição está em linha com a estratégia da Companhia de expandir seu portfólio de produtos de maior valor agregado e com marca e impulsiona a plataforma global de produtos plant-based da JBS, agregando conhecimento técnico e capacidade de inovação", aponta a JBS em fato relevante.



Em abril, o valor anunciado para a transação foi de 341 milhões de euros.