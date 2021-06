Senado amplia recursos que serão destinados para atenuar tarifas de energia

O relator da Medida Provisória da privatização da Eletrobras no Senado, Marcos Rogério (DEM-RO), afirmou que os recursos a serem repassados para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), em uma tentativa de atenuar as tarifas pagas pelos consumidores, foram ampliados. Até então, seriam destinados R$ 25 bilhões. Pela nova redação, o montante somará R$ 35 bilhões.



A alteração foi proposta por meio de uma emenda pelo líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM). O ex-ministro de Minas e Energia foi um dos defensores do parecer apresentado por Marcos Rogério, que foi aprovado pelos senadores nesta quinta-feira, 17, com alterações. Com isso, a matéria voltará para uma segunda análise dos deputados. A medida precisa ser votada até a próxima terça-feira, 22, ou perderá a validade.