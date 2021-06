Powell: mercado de trabalho dos EUA está no caminho para forte recuperação

A trajetória do mercado de trabalho dos Estados Unidos aponta para uma forte recuperação, com perspectiva de melhora robusta a partir do segundo semestre de 2021, conforme avaliou o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, durante coletiva de imprensa que se seguiu à divulgação do comunicado de política monetária da entidade, nesta quarta-feira, 16.



O dirigente considera a possibilidade da taxa de participação da população americana na força de trabalho voltar a "níveis elevados" no futuro, uma vez que ainda há um "grupo grande" de pessoas desempregadas, incluindo aquelas cautelosas em buscar emprego em alguns setores por conta da pandemia.



No cenário atual, Powell disse que o Fed observa uma melhora desigual no emprego, bem como uma alta dos salários, "natural em uma economia que ganha força", segundo ele.



Riscos



Apesar de robusta, a recuperação da economia dos Estados Unidos está incompleta e ainda sofre com alguns riscos, segundo avaliou Powell.



Segundo ele, há incerteza por conta das novas cepas do coronavírus e uma possível perda de fôlego na vacinação do país contra a covid-19. Ainda que os casos, hospitalizações e mortes pela doença tenham recuado fortemente nos EUA, Powell disse que seria "prematuro" decretar vitória.



O dirigente também destacou que "boa parte do rápido crescimento" se dá a partir dos níveis deprimidos de 2020. Além disso, "problemas na oferta a curto prazo" restringem a atividade em alguns setores da economia americana. Mesmo assim, investimentos privados têm se recuperado em ritmo forte, segundo Powell.