Argentina: inflação de maio avança 48,8% na comparação anual

O índice de preços ao consumidor da Argentina avançou 48,8% em maio, na comparação com igual mês do ano passado, após alta anual de 46,3% vista em abril, informou nesta quarta-feira, 16, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). Ante abril, o índice subiu 3,3%, após um crescimento de 4,1% em abril na comparação com março. Desde o começo de 2021, o acúmulo é de uma alta de 21,1% nos preços ao consumidor.



As maiores altas da comparação mensal foram nos segmentos de transporte (+6,0%), com destaque para aumento na aquisição de veículos e nos preços de combustíveis, e saúde (+4,8%).