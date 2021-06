Política monetária acomodatícia será mantida até metas serem atingidas, diz Fed

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) está comprometido a usar toda a gama de instrumentos para apoiar a economia dos Estados Unidos, afirmou nesta quarta-feira, 16. a instituição em sua decisão de política monetária. Em comunicado, o banco central norte-americano indicou que manterá sua política acomodatícia até que suas metas de inflação e emprego sejam atingidas e destacou que está "preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado, se surgirem riscos que possam impedir a realização das metas".



Por sua vez, acerca dessas metas, o mais recente comunicado não apresentou a expressão que citava "tremendo impacto econômico e humano do vírus", o que vinha ocorrendo usualmente durante a pandemia.



O BC norte-americano ainda informou que continuará monitorando as implicações das informações para o panorama da economia para direcionar sua política monetária. Entre os elementos observados, "saúde pública, condições do mercado de trabalho, inflação pressões e expectativas para os preços e desenvolvimentos financeiros e internacionais".



As condições financeiras gerais nos EUA "permanecem acomodatícias, em parte refletindo medidas de política para apoiar a economia e o fluxo de crédito para famílias e empresas", avalia o comunicado.