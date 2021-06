Índice de Confiança do Empresário Industrial sobe 3,2 pontos em junho, diz CNI

O industrial brasileiro voltou a registrar confiança em junho. O Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei), divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), alcançou 61,7 pontos em este mês, uma alta de 3,2 pontos em relação a maio. Pela metodologia da pesquisa, números acima de 50 pontos indicam confiança.



"Com o aumento da confiança de junho, a confiança do empresário industrial se aproxima de patamares observados no segundo semestre de 2020, período de forte recuperação da economia brasileira", observa a confederação.



Em relação a junho de 2020 - quando a pandemia do coronavírus havia começado há quatro no Brasil e as incertezas eram altas - houve um aumento de 20,5 pontos.



A avaliação do empresário em relação às condições atuais, em comparação com os últimos seis meses, subiu 4,3 pontos de maio para junho, para 54,8 pontos. Como está acima de 50 pontos, o número indica uma percepção positiva.



Em relação à percepção das condições atuais das empresas, o indicador passou de 52,5 pontos para 55,8. Já a avaliação da economia brasileira passou de 45,8 em maio para 52,8 em junho, sendo, portanto, positiva.



O índice de expectativas para os próximos meses é positivo, avançando para 65,1 pontos (+2,5 pontos). Em relação à economia brasileira nos próximos seis meses, o indicador está em 61,9 pontos. Já a confiança na própria empresa nos próximos seis meses ficou em 66,8 pontos.