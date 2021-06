EUA: grupo bipartidário de senadores sela pacto por plano de infraestrutura

Um grupo bipartidário de senadores dos Estados Unidos afirmou ter chegado nesta quinta-feira, 10, a um acordo sobre uma proposta de infraestrutura que seria paga sem aumento de impostos. Os congressistas apresentarão o plano a outros legisladores e à Casa Branca enquanto tentam chegar a um entendimento sobre o pacote.



Embora o grupo não tenha revelado detalhes de seu plano no comunicado, os legisladores haviam discutido anteriormente um gasto de cerca de US$ 900 bilhões em infraestrutura. O acordo vem dias depois que o presidente Joe Biden cancelou um conjunto separado de negociações com os republicanos do Senado sobre um pacote de infraestrutura.