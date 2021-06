Líder da oposição no Senado dos EUA demonstra otimismo por acordo sobre pacote

O líder da minoria republicana no Senado dos Estados Unidos, Mitch Mcconnell, demonstrou otimismo em relação às negociações pela aprovação de uma legislação de investimentos em infraestrutura. "Não perdemos a esperança de conseguir chegar a um acordo sobre algo realmente importante para o país que realmente precisamos realizar, que é um grande projeto de infraestrutura", afirmou nesta quinta-feira, em entrevista à Fox News.



Os comentários seguem o colapso das discussões entre democratas e um grupo de republicanos liderado pela senador Shelley Moore Capito, no início da semana. Um novo grupo bipartidário de 10 senadores se formou para tentar avançar com as conversas.



Os dois lados divergem em relação às dimensões do novo pacote e os enfoques do texto.



O governo do presidente Joe Biden propôs um total de US$ 1,7 trilhões, que seriam financiados em parte por aumento de impostos.



A oposição quer um valor menor e é contrária à elevação da carga tributária.