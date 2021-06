Alta de 1,8% no varejo em abril é maior resultado para o mês desde 2000, diz IBGE

A alta de 1,8% nas vendas do comércio varejista em abril ante março foi a mais acentuada para este período do ano dentro da série histórica da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada em 2000, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Na comparação com abril de 2020, o varejo também registrou um avanço recorde de 23,8%.



O varejo ampliado também teve o maior aumento de vendas da série, com alta de 41,0%.



"Em relação a abril de 2020 a gente vai ter patamar mais pronunciado (de alta nas vendas) por causa da base de comparação baixa", ponderou Cristiano Santos, gerente da Pesquisa Mensal de Comércio no IBGE.