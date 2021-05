Não é momento para renovação de crédito, pedida por algumas empresas, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, passou um recado nesta quinta-feira para alguns empresários, dizendo que é preciso que eles entendam o momento crítico por qual passa o País, em função dos impactos da pandemia de coronavírus sobre a economia. "Não é momento para renovação de crédito, pedida por algumas empresas", afirmou durante live da Coalizão Indústria.



Guedes não se aprofundou sobre exatamente a que segmento de crédito se referia, mas voltou a repetir que o governo de Jair Bolsonaro não dará espaço para fomentar "campeões" de vários setores, numa clara crítica ao governo do PT.



Para o ministro, o momento agora é de tentar ajudar as empresas de vários setores e, principalmente, de vários tamanhos.



Linha abundante de dólar



O ministro da Economia disse também que o governo tem trabalhado para destravar canais internacionais de crédito para os exportadores brasileiros. "É preciso ter linha abundante e barata em dólar. Não pode faltar crédito para exportação", afirmou.



Segundo ele, desde que o ex-secretário especial de Comércio Exterior da pasta Marcos Troyjo assumiu a presidência do banco dos Brics, no ano passado, o volume liberado de crédito para os exportadores brasileiros saltou. "Tínhamos US$ 700 milhões em crédito dos Brics e já passamos para US$ 5 bilhões em pouco tempo", completou.



Guedes disse ainda que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está trabalhando com o Banco Mundial e o Banco de Compensações Internacionais (BIS) para a disponibilização de linhas de crédito para exportações e importações, nos moldes do "Exim Banks" internacionais. "O governo também está trabalhando na questão de garantias dessas operações", acrescentou.