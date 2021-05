'Em poucos meses vamos ter produção local completa da vacina', diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a avaliar que a segunda onda da pandemia de covid-19 tem "enorme ferocidade" e elogiou os brasileiros que "lutam para manter os sinais vitais da economia". O ministro repetiu que a economia já está se reativando enquanto a vacinação avança. "Em poucos meses vamos ter produção local completa da vacina no Brasil e estamos aumento as importações de todos os tipos e vacina. Brasil tem duplo compromisso de enfrentar a guerra na Saúde e ao mesmo temo o esforço de recuperação econômica, que é um esforço de guerra também", afirmou.



Guedes ainda parabenizou os brasileiros pela "resiliência e esperança". "Tem sido muito difícil. Todos nós estamos perdendo parentes e amigos para essa pandemia terrível. E nossos amigos e parentes também perdendo renda e emprego nesse combate terrível. Mas há sinais de que estamos nos recuperando gradualmente", completou.



A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 156,822 bilhões em abril, recorde para o mês. O resultado representa um aumento real (descontada a inflação) de 45,22% na comparação com o mesmo mês de 2020, que foi bastante afetado pela pandemia de covid-19 e pelo diferimento na cobrança de alguns tributos.



O ministro participou nesta quinta-feira da entrevista coletiva à imprensa sobre o detalhamento dos resultados da arrecadação de abril.